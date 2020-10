LA FOTOGRAFIA

SANTO STEFANO In Comelico, finalmente, scatta un generale trend in discesa per i casi positivi al covid19 e per quelli in quarantena. Meno un terzo per i primi (da 159 a 109), metà per i secondi (da 213 a 107). Il dato più significativo arriva dal comune di San Pietro, dove si registra un dimezzamento dei contagi, passati dai 58 di un paio di settimane fa ai 29 comunicati ieri mattina dal dipartimento di prevenzione, nel giornaliero bollettino inoltrato ai primi cittadini. Ancor più marcata la curva verso il basso delle persone in quarantena per contatto, che dopo aver toccato il massimo con una settantina di persone, inclusi gli alunni di alcune classi, sono scesi di quasi il 70 per cento (22 unità).

NUOVO QUADRO

«La situazione è notevolmente migliorata e l'emergenza sta rientrando commenta il sindaco di San Pietro, Manuel Casanova Consier . I numeri confermano la fase di discesa, resa possibile da una serie di fattori». A contribuire è stata, innanzitutto, l'ordinanza sindacale, rimasta in vigore fino a metà mese. Il secondo elemento frenante la diffusione del covid19 è poi arrivato dalla maggior sensibilizzazione da parte della gente. «Le persone continua Casanova Consier portano sempre e comunque la mascherina, anche se non espressamente prevista: il dispositivo è diventato un segnale psicologico che agevola il distanziamento». Casi positivi si sono registrati anche tra i dipendenti comunali. «Sono in via di negativizzazione spiega il sindaco . Manca l'ultimo passaggio per la conclusione della quarantena». Nessuna conseguenza sui servizi, che sono stati garantiti, senza alcuna interruzione. Nel frattempo, come da protocolli vari, si è provveduto alla sanificazione straordinaria degli uffici. Cifre notevolmente in discesa anche a Santo Stefano: i casi positivi scendono da 50 a 36, per un totale di 62 (erano circa cento) persone in isolamento. «Siamo sulla strada giusta afferma il sindaco, Oscar Meneghetti . Sicuramente è stato fondamentale l'intervento dell'Usl, con l'incremento dei numeri dei tamponi ed il tracciamento dei contatti. Il senso di responsabilità e la comprensione dell'importanza dei comportamenti individuali sono la chiave per uscire da questa situazione, contenendo quanto più possibile i danni, soprattutto nelle nostre realtà, con molti anziani ed ospedali lontani».Dati incoraggianti arrivano anche da Comelico Superiore. Dal massimo di 26 di una settimana fa si è passati a 23, con un indice di flessione importante per le persone in quarantena, diminuiti da 35 a 19. «Con la consapevolezza della situazione e qualche attenzione in più afferma il sindaco, Marco Staunovo Polacco si riesce a far calare i casi. Dobbiamo, però, continuare con la mascherina e il distanziamento, perché basta poco per causare un aumento considerevole». Un solo caso positivo e persone in isolamento dimezzate (da 8 a 4), a San Nicolò, rimasto fino all'inizio della settimana covid free, grazie all'ordinanza di fine settembre che imponeva tassativamente l'uso della mascherina nei locali, con un assiduo controllo. «La gente si è resa conto del problema commenta Giancarlo Ianese, sindaco e presidente della locale Unione montana . Mi aspettavo una situazione del genere in Comelico, dove il notevole afflusso estivo di turisti ha comportato anche l'arrivo di casi asintomatici. La speranza è che il trend in discesa venga confermato, per arrivare ad un ulteriore netto miglioramento tra 15/20 giorni». La curva dei positivi si sta invertendo anche a Danta: meno 20 per cento di positivi (da 25 a 20). «La strada è quella giusta scrive il sindaco, Ivano Mattea, sulla costantemente aggiornata pagina Facebook del Comune . Non va, però, abbassata la guardia, altrimenti si rischia una recrudescenza del virus che vorremmo evitare».Yvonne Toscani

