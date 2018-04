CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FOTOGRAFIAMESTRE Aumentano i reati a torto definiti minori perché sono quelli che toccano da vicino ognuno di noi, e calano quelli considerati più gravi, inseriti in contesti che per fortuna non sono certo quotidiani. È la fotografia della città e della provincia scattata ieri, in occasione della Festa della polizia, attraverso i dati forniti da Santa Chiara nel periodo che va dal 1. marzo 2017 al 1. marzo 2018, che coincide grosso modo con l'insediamento dell'attuale questore Vito Danilo Gagliardi. I furti in generale crescono quasi...