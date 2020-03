LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Un quarto dei contagi ha riguardato personale ospedaliero. Un dato che si evince da quanto comunicato ieri dal direttore generale della Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, che è intervenuto, tramite una diretta dal suo canale social, per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Ha spiegato anche che sono parti i controlli dello Spisal nelle aziende per la verifiche del rispetto delle prescrizioni anti-contagio. «Vengono e verranno attuati questi controlli - ha detto il dg - per vedere che vi sia un coretto utilizzato dei dispositivi di protezione individuale e che le indicazioni di evitare sovraffollamenti e contatti tra i dipendenti venga rispettato, a tutela dei lavoratori, ma anche della salute pubblica».

CONTAGIATI IN CORSIA

Sono 30 gli operatori sanitari positivi: 12 infermieri, 10 medici, 7 operatori sociosanitari e 1 dipendente di altro profilo. Confrontando questo dato con i positivi bellunesi, che superano quota 110, la proporzione è presto fatta (anche se il numero di positivi considera solo i residenti bellunesi, ma alcuni operatori ospedalieri arrivano da fuori provincia ndr). Quel che è certo è che la grossa fetta di contagiati è costituita proprio da loro, il personale che è in trincea in questa guerra. «Il numero di persone positive tra il personale - ha spiegato il direttore generale Usl - purtroppo è un dato naturale, in qualche misura, visto che il passaggio del virus avviene in primo luogo con le persone malate. Via via che esauriranno il periodo di quarantena e verrà certificata la negatività al tampone riprenderà il servizio».

I TAMPONI

Ma la prevenzione è già scattata da tempo. «Siamo impegnati - ha detto Rasi Caldogno - a organizzare una campagna di intensificazione dei tamponi, dedicati al personale dell'azienda sanitaria e delle case di riposo. Dobbiamo procedere nei tempi più brevi possibili, mediante l'acquisizione di nuove attrezzature, strumenti, materiale d'uso e nuovi reagenti». «Stiamo potenziando - ha proseguito - il laboratorio di Belluno, che è il centro, per la nostra azienda, di analisi per quanto concerne covid 19 e siamo già partiti con un programma per consentire il tamponamento di gran parte dei dipendenti e delle case di riposo. Per tutto questo si procederà secondo un ordine di priorità rispetto alle strutture che sono più interessate al contatto con i pazienti e anche con l'utenza in generale».

LA CAMPAGNA

«Abbiamo attivato già da lunedì - ha riferito Rasi Caldogno - una campagna specifica di controlli da parte dello Spisal». E c'è già un primo bilancio di queste verifiche effettuate in attuazione del protocollo di regolamentazione condiviso tra le Parti Sociali il 14 marzo scorso. Sono state 4 le verifiche dello Spisal in altrettante aziende che hanno numero di dipendenti che va da 150-800. Interessate ditte metalmeccaniche, di occhialeria e di preparazioni farmaceutiche. «All'attività di controllo, è stata affiancata l'attività di assistenza, con distribuzione di materiale informativo e indirizzi operativi», è stato spiegato.

I CONTROLLI

Una delle aziende controllate è stata la Safilo di Longarone che ha fatto sapere i risultati con una nota diffusa ieri. «Nella data di ieri - si legge - le ispezione effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di lavoro della Usl territoriale hanno confermato la conformità alle norme vigenti per la tutela della salute dei lavoratori, a Longarone (Belluno). Safilo informa che oggi è stato condiviso un ulteriore accordo con le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali di Venezia per un piano di sanificazione aggiuntivo».

