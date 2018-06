CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FOTOGRAFIABELLUNO Si continua a salire la china. I primi tre mesi dell'anno fanno intravedere con sempre maggior certezza la luce in fondo al tunnel. Il saldo occupazionale sconta la fine della stagione turistica invernale, chiaro, ma l'industria tiene, il numero dei contratti a tempo indeterminato è schizzato in alto e nel complesso i tre mesi si sono chiusi con una certa ripresa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Insomma, il report sull'andamento del mercato del lavoro in provincia dell'Ufficio Studi della Cisl Belluno...