LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Potrebbe già essere a Belluno la variante inglese del Covid-19. In questo caso il condizionale è d'obbligo. Per ora, infatti, non sono state rilevate evidenze scientifiche ma un dato è certo: «Nell'ultimo periodo alcune persone rientrate dall'Inghilterra sono risultate positive». Sandro Cinquetti, direttore del dipartimento di Prevenzione, è cauto ma aggiunge che «su questi soggetti sarà necessario valutare eventuali approfondimenti». Quindi capire se si tratta del solito virus o se invece la variante inglese, tema caldo di questi giorni, ha già messo piede in provincia.

LE INDAGINI

«Non credo che a Belluno ha precisato Cinquetti abbiamo gli strumenti necessari per fare approfondimenti scientifici di questo tipo. Tutto verrà seguito in un contesto regionale». L'ordinanza firmata lunedì dal governatore Luca Zaia parla proprio di questo. Coloro che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato in Inghilterra o in Irlanda del Nord, anche se asintomatici, sono obbligati a sottoporsi a test molecolare o antigenico e a rimanere in isolamento fiduciario fino all'esito dello stesso. In caso di positività l'azienda sanitaria dovrà richiedere la sequenziazione del virus al laboratorio competente. Ci sono poi le persone che sono tornate da un mese e che sono risultate positive. Anche loro devono segnalarlo al dipartimento di prevenzione. «È un argomento da scienziati, non di sanità pubblica ha tagliato corto Cinquetti . Tutti i virus cambiano. Alcuni sono più stabili, altri mutano di continuo. Vedremo cosa succederà con questo».

IL REPORT

Il Covid-19 sembra aver messo in pausa tutto il resto, comprese le malattie più gravi, ma non è così. Circa 5 bellunesi su 10 continuano a morire per patologie cardiovascolari e altre 3 per cancro. «L'80% della nostra popolazione che si ammala muore per malattie che non sono il Covid», ha evidenziato Cinquetti. Le cause, per entrambi i sessi, sono legate soprattutto a malattie respiratorie e traumi mentre i tumori rimangono stabili (con una lieve diminuzione per il genere maschile). Lo spunto di riflessione arriva dal Bollettino epidemiologico delle Dolomiti redatto dal dipartimento di Prevenzione dell'Usl dolomitica per fotografare lo stato di salute dei bellunesi negli ultimi anni. Se si guarda al primo semestre del 2020 e lo si confronta con la media del triennio 2017-2019 si scopre che la mortalità generale è calata del 2%. Ma concentrandosi sul bimestre marzo-aprile, il dato schizza al +16%. E aumenta ancora di più se si prende in considerazione anche la seconda ondata.

LE CURE

Com'è noto la provincia è sempre più vecchia e perde circa mille abitanti all'anno. Tuttavia, ha spiegato la dottoressa del dipartimento di Prevenzione Anna De Polo, «la speranza di vita è cresciuta, pur rimanendo inferiore alla media regionale. Un bambino nato nel 2018 a Belluno può sperare di vivere 82,9 anni (85,1 se è femmina, 80,7 se maschio)». Il bollettino riporta anche i dati relativi alle coperture vaccinali superiori al 95% per quanto riguarda quelle contro morbillo-parotite-rosolia dell'infanzia. Buoni risultati anche per la vaccinazione contro l'encefalite da morso di zecca. Dal 24 giugno al 31 agosto scorsi sono state somministrate 12.152 dosi. Negli ultimi 10 anni il numero di infortuni sul lavoro, mortali e non, è costante. Le sospette malattie professionali segnalate nel 2019 sono state 120, di cui oltre l'80% legate al sistema muscolo-scheletrico. Nello stesso anno, inoltre, sono stati effettuati 1.402 campionamenti di acqua potabile. Quasi 70 hanno dato esito sfavorevole per i parametri microbiologici e 42 hanno evidenziato la presenza di escherichia coli. In alcuni acquedotti, a causa della tempesta Vaia, l'acqua è risultata più torbida. Sono stati raccolti anche 24 campioni di funghi, per la ricerca di radionuclidi (in particolare cesio-137 dovuto al disastro di Cernobyl) e si è riscontrata una progressiva riduzione degli stessi. Alla luce del Bollettino l'Usl 1 Dolomiti metterà in campo delle strategie ad hoc che da sole, però, non bastano. La salute, ha chiarito Cinquetti, «non dipende solo dalla performance del servizio sanitario ma anche dai cittadini, dai loro stili di vita, dall'alimentazione. Non si può vivere in eterno. Il nostro obiettivo è di far vivere più a lungo e in buona salute».

Davide Piol

