LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Per molti esperti di economia rappresenta il bene che descrive meglio le condizioni di benessere di un territorio. Del resto a chi non piace viaggiare comodo su un'auto nuova e silenziosa? A guardare i numeri delle vendite di auto nuove negli ultimi mesi c'è poco da star sereni. Le conferme che qualcosa sul fronte del benessere non stia andando come dovrebbe, sono del resto sotto gli occhi di tutti.

IL PARAGONE

Il confronto con il 2019 è di uno a venti. Un'auto venduta ogni venti vendute dodici mesi fa. Una al giorno quelle comprate ad aprile 2019 nell'intera provincia di Belluno. Lo scorso anno nello stesso mese ne erano state vendute 605: il 95 per cento in più. Che il settore dell'auto abbia pagato un prezzo elevato durante il lockdown già si sapeva ma ora, a maneggiare la fotografia tracciata dalla Confesercenti, le proporzioni appaiono in tutta la loro brutalità. Allargando il periodo al primo quadrimestre dell'anno, se possibile, i numeri assumono contorni ancora meno confortanti. Se lo scorso anno le auto vendute erano state 2546 nei primi quattro mesi del 2020 non sono arrivate a metà quelle uscite dai cancelli delle concessionarie: 1113, il 56 per cento in meno.

L'ANALISI

«I motivi sono chiarissimi - spiega Confesercenti - e a questo punto, anche le preoccupazioni diventano grandissime. Non abbiamo la sfera di cristallo e dunque non siamo in grado di prevedere cosa succederà a lockdown finito: magari le remore a servirsi dei mezzi pubblici convincerà qualcuno ad acquistare un'auto, magari lo sviluppo dello smart working farà abbandonare l'idea a chi invece quell'acquisto lo aveva programmato per il 2020. Di sicuro le offerte, anche per iniettare fiducia al comparto, non mancheranno. Nel frattempo, anche gli uffici marketing delle case automobilistiche sono al lavoro per trovare una qualche via d'uscita ad una situazione difficilmente ipotizzabile anche per i primatisti del pessimismo, la sofferenza del settore è palpabile».

