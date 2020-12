LA FOTOGRAFIA

BELLUNO La mappa è variegata, ma mostra punte che arrivano anche al 50% di funerali in più rispetto all'anno scorso. Accade in particolare nella zona di Cadore Comelico, zona del primo grosso focolaio Covid, dove l'agenzia di pompe funebri Dolomitica è arrivata a quota 100 funerali tra ottobre e novembre rispetto alla quarantina dello stesso periodo dell'anno precedente. Ma c'è anche chi è rimasto stazionario, come nel Feltrino l'agenzia Piave dove ricordano che anche i morti con il virus erano anziani con diverse patologie. «Anche 50 anni fa si c'erano morti per polmoniti, il peggio ora è per i parenti che non possono vedere il loro caro», dice Raymond Canova della Piave. Che sottolinea anche come «nessuno degli operatori delle pompe funebri si sia contagiato». O le misure messe in atto sono state radicali e efficaci o il Covid dopo la morte non contagia (gli studi parlano di cadaveri contagiosi anche per ore dopo la morte tanto che sono state date precise disposizioni con un'ordinanza Covid 19 in materia di polizia mortuaria). C'è chi poi ha avuto un aumento e «la differenza l'ha fatta il Covid», come alle onoranze funebri De Martin del Comelico con un 15% in più.

PATOLOGIE TRASCURATE

Chi invece imputa il boom di decessi non tanto al contagio, ma al fatto che, giocoforza, alcune patologie sarebbero state trascurate. Le pompe funebri Donadel, che hanno aperto da poco una sala del commiato a Belluno hanno registrato un aumento di funerali: dai 111 del 2019 siamo già a 170. Solo negli ultimi tempi ci sono stati una 40ina di servizi: 5 erano per salme Covid. C'è chi poi ha aumentato, indipendentemente dal virus, come pompe funebri Zatta di Feltre che dice «lavoriamo più degli altri, ma non per il Covid». Chi ha avuto un «aumento stratosferico» come la ditta Ganz, che lavora non solo nelle sue zone storiche come Sedico, Sospirolo, Santa e Limana, ma molto a Cesio, Trichiana, Castion e anche a Belluno. «Il 50% dei casi che abbiamo trattato erano Covid», dice il titolare della Ganz. Ma non ci vuole un sondaggio o numeri per capire quello che è sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni: le bacheche con gli annunci funebri piene, tanto che spesso è necessario far spazio, eliminando annunci dopo pochi giorni. Una modalità che ha suscitato anche le critiche di alcuni con tanto di post sui social dove un parente di un deceduto di Limana si lamentava del fatto che la epigrafe del suo caro fosse stato rimossa.

LE CREMAZIONI

Nessuna coda invece o giorni d'attesa per le cremazioni: Belluno può contare oltre che sugli impianti friulani di Gemona e Cervignano dove sono andate tante salme cadorine e comeliane anche su quello da poco aperto di Conegliano. Aumento di funerali, infine, anche per l'azienda Antico di Trichiana dove si parla di «almeno due terzi dei decessi sono Covid». Per non parlare infine degli obitori dove, come ad esempio a Belluno, in una giornata di fine ottobre sono arrivate una decina di salme in 24 ore. I numeri della Regione dicono che a Novembre, nel Bellunese, i decessi sono aumentati del 51 per cento. Passando dai 201 (media 2017-2019) ai 303 di quest'anno.

IL BOLLETTINO

Nelle ultime 24 ore nelle strutture dell'Usl Dolomiti ci sono state altre due vittime: una donna di 91 anni ricoverata in Geriatria a Feltre e una donna di 85 anni ricoverata in Geriatria a Belluno. E anche ieri l'incremento dei contagiati è stato estremamente elevato: ci sono altri 241 bellunesi che sono risultati positivi al tampone. Numeri che ieri hanno assegnato un duplice, triste, primato alla provincia di Belluno. A parità di popolazione Belluno è la provincia d'Italia che negli ultimi sette giorni ha avuto, in media, il maggior numero di nuovi positivi: 118, ed è l'unica provincia italiana sopra quota cento. Ma Belluno, ora ha anche il primato nazionale sul numero di casi totali, sempre a parità di popolazione: ci sono 5908 positivi ogni 100mila abitanti. Seconda, in Italia Aosta con 5461 casi. In crescita anche per le terapie intensive con sedici persone attualmente ricoverate. Ad un solo letto dall'ultima soglia di allarme della sanità bellunese che scatta a 17 posti occupati. Il totale dei posti occupati nelle strutture della provincia è a quota 195.

Olivia Bonetti

Andrea Zambenedetti

