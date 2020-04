LA FOTOGRAFIA

BELLUNO In provincia di Belluno un'azienda su due ha già riaperto i battenti. Ma il numero, in settimana, potrebbe lievitare ulteriormente. Tutte le imprese della filiera dei codici Ateco autorizzati possono infatti fare comunicazione alla prefettura, il meccanismo è quello del silenzio assenso.

I NUMERI

Le imprese con attività consentite, dopo le ultime aperture consentite dal governo, passano in questo modo da 6.013 a 6.758, con l'ultima firma ne sono state sbloccate altre 745. «Il 48,5% delle attività bellunesi ora è fuori dal lockdown, prima era al 43,1% - spiega Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Belluno e Treviso - altri 2.000 addetti possono così aggiungersi ai 35.000 già operativi, per un totale di 37.145 addetti non interessati dal blocco. È bene precisare che stiamo però parlando in via teorica perché non è detto che tutte le imprese siano già nelle condizioni di lavorare a pieno regime».

I SETTORI

La composizione settoriale della provincia di Belluno aveva già favorito la riapertura, o in alcuni casi la mancata chiusura. L'occhialeria è infatti rientrata da subito tra le attività consentite, generando tra l'altro uno scontro non indifferente con i sindacati, contrari all'ipotesi di non sospendere. Ora si aggiunge anche la silvicoltura e l'industria del legno. «Nel bellunese - aggiunge Pozza - è prossima al 61% la quota di addetti riconducibile ad imprese che possono svolgere attività». Solo la silvicoltura e l'industria del legno spostano oltre 500 imprese dalle sospese alle consentite. Le ulteriori attività di commercio al dettaglio ricomprese dal decreto sbloccano ulteriori 105 imprese, cui si aggiungono altre 80 relative al giardinaggio.

LE COMUNICAZIONI

Come detto alle attività sbloccate per effetto dell'inserimento di nuove attività consentite sulla lista dei codici Ateco si aggiungono le comunicazioni inviate alla prefettura perché ritenute indispensabili alla filiera: mille le richieste arrivate la scorsa settimana agli uffici di Palazzo dei Rettori.

LE DIFFICOLTÀ

«È stata una giornata complicata - spiega Luca Da Poz, direttore dell'Ascom di Belluno - ordinanza regionale ha generato più di qualche difficoltà. In molti ci hanno chiamato per chiederci se potevano aprire o meno. In questa provincia spesso le edicole-cartolerie, per fare un esempio, hanno anche altre attività all'interno e questo ha generato dei dubbi. Da una parte si dice che le cartolerie possono aprire due giorni a settimana ma dall'altra si specifica che devono avere quell'attività in via esclusiva e non si fa riferimento ad un'attività prevalentemente. Quindi l'edicola cartoleria non è chiaro come debba comportarsi. Nella lista degli esercizi chiusi il sabato e la domenica e i festivi nell'elenco non sono ricompresi i negozi di saponi e detergenti, come devono comportarsi?»

I SINDACATI

Molte comunque le aziende che hanno girato ieri mattina l'interruttore, pur con formule ancora ridotte. C'è chi si è organizzato su due turni con cinque ore di lavoro disponendo per le rimanenti tre ore la cassa integrazione, quasi ovunque consegnate le mascherine, in ambienti sanificati regolarmente, come previsto dal decreto. «Ci manca la possibilità - spiega Stefano Bona della Fiom - di raccogliere l'opinione degli operai, vorremmo capire se sono sollevati o preoccupati. Abbiamo già sottolineato che riteniamo sbagliato il metodo delle deroghe con cui si permette di riaprire». «Non si riescono a limitare le occasioni di contagio in situazioni più delicate delle aziende - spiega Mauro De Carli, segretario della Cgil di Belluno - ci auguriamo che non riparta il virus. Ma siamo anche convinti che bisognerà ripensare quello che è stato. Sanità e sociale, lo diciamo da tempo, hanno la priorità. Ora dobbiamo sorreggere la domanda interna perché credo che la fase di espansione potrebbe avere qualche difficoltà».

Andrea Zambenedetti

