LA FOTOGRAFIA

BELLUNO In dieci anni la provincia di Belluno ha perso mille imprese. A rivelarlo il report Unioncamere del Veneto. In percentuale quello di questo territorio è il calo più alto dell'intero Veneto (-6,8) contro una media regionale di -3,8 e un saldo nazionale sul filo della parità (+0,02). Ma è analizzando la situazione attuale che, forse, si riesce a comprendere in modo più approfondito cosa sta succedendo e su cosa puntare se si vuole provare a invertire questo trend.

NEL DETTAGLIO

In provincia di Belluno sono 15mila 390 le imprese registrate a fine 2018, il valore in assoluto più basso dell'intera regione. Non c'è da stupirsi. Per azzardare un confronto bisogna guardare cosa succede a Rovigo (27mila 72 nuove imprese), con tutte le altre province il paragone non regge: lo scarto è di almeno sessantamila imprese. La morfologia del territorio indica chiaramente che qui non si può puntare sulla quantità delle aziende ma solo sulla qualità.

LONGEVITÀ

A livello provinciale, quanto a longevità, Belluno batte tutte le altre province della regione con 15,2 anni di durata media delle imprese. Quasi due in più, in media, delle pur longeve Treviso, Vicenza e Rovigo (13,6 anni). Questa però è una medaglia dalle due facce. La media è sensibile ai valori estremi (minimi e massimi) questo implica che se le imprese vivono di più rispetto al resto della regione c'è probabilmente un numero contenuto di nuove attività. Un basso turnover.

IMPRESE INNOVATIVE

Un altro dato che va sicuramente analizzato è quello che riguarda le startup. In questa provincia solo il due per cento di quelle attive (17 in termini assoluti) può fregiarsi di questo titolo, a fronte di una media regionale ben più elevata. Rovigo si ferma al nove per cento, in tutte le altre province ogni dieci aziende una è nell'incubatore.

L'ONDA VERDE

Il dato più allarmante arriva sul fronte della sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda le imprese green una provincia montana come Belluno ha sicuramente ampi margini di miglioramento. Solo il 31,9 per cento ha investito in tecnologie o prodotti verdi: 1510 imprese in totale. Peggio solo a Rovigo dove la percentuale arriva al 27,8 per cento. Ma per Belluno questo è forse il più allarmante dei dati. In un territorio complesso e con infrastrutture stradali non sempre all'altezza della mole di traffico, non essere green è un grande freno.

L'ANALISI

«Sicuramente - spiega Mario Pozza, presidente della camera di commercio di Belluno Treviso - le infrastrutture rappresentano un grosso problema. La cultura green inizia adesso a rifiorire. Una capacità di innovazione e riconversione che spetta alle associazioni di categoria stimolare. L'assenza di startup è invece da collegare alla mancanza di università che ne favoriscano la nascita».

EROI

Secondo Pozza anche il dato che riguarda la longevità delle imprese ha una sua giustificazione: «Qui è più difficile aprire un'attività ma chi la apre, anche se guadagna poco non la vuole chiudere. Insomma. Chi tiene aperto, nonostante questa situazione è un eroe».

Andrea Zambenedetti

