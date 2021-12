LA FOTOGRAFIA

BELLUNO «Il ponte dell'Immacolata è andato relativamente bene e le previsioni per i quindici giorni tra Natale ed Epifania sono buone. I dubbi nascono invece per quello che sarà il dopo 6 gennaio». A parlare è Walter De Cassan, presidente provinciale di Federalberghi che ieri e oggi è a Roma, in consiglio nazionale di categoria, per affrontare le mille problematiche del turismo della provincia di Belluno. «La montagna - gli fa eco il presidente provinciale di Confcommercio Paolo Doglioni - va considerata in una logica non solo di riaperture immediate ma anche di sviluppo proiettato negli anni a venire, a fronte di una domanda di servizi che il Covid-19 ha radicalmente modificato. Per fare uno scatto decisivo in avanti serve quindi un particolare complesso di norme comprensivo di un sistema di fiscalità specifico nonché di misure non episodiche ma proiettate in una visione di lungo periodo».

LE PRENOTAZIONI

Per la stagione invernale ormai iniziata, le previsioni sono cautamente ottimistiche. «Non c'è un'enormità di prenotazioni - spiega De Cassan - ma per il momento le due settimane delle festività canoniche sono garantite. Ciò che ci preoccupa, però, è il dopo. E quindi un eventuale innalzamento dei contagi che potrebbe provocare il congelamento dei soggiorni. Ad ogni modo, cerchiamo di essere fiduciosi e di guardare avanti con ottimismo».

Di certo una contrazione degli arrivi dall'estero, soprattutto da quei paesi in cui la pandemia è nuovamente presente in maniera significativa, è già assodata. «Quell'ampio bacino di turisti proveniente dai paesi dell'est e da Germania e Austria - aggiunge il presidente - lo diamo per significativamente ridotto. E quindi già solo questo dato fa comprendere come i numeri complessivi saranno al ribasso. Purtroppo se anche nella migliore delle ipotesi la stagione si porterà a termine, non registrerà andamenti come negli anni pre-Covid-19 e di certo non sarà sufficiente a risollevare le sorti dello scorso inverno in cui si è lavorato solo alcuni weekend». La questione sarà sul tavolo, oggi e domani nella Capitale, del consiglio nazionale di Federalberghi a cui prenderà parte anche De Cassan che tra le problematiche in essere ricorderà quella della carenza di personale stagionale.

I COMMERCIANTI

Per Paolo Doglioni presidente di Confcommercio Belluno, tra l'altro intervenuto di recente in audizione presso la X Commissione della Camera dei deputati Attività produttive, commercio e turismo, la montagna si trova in un momento di sfida determinante per superare i grossi contraccolpi subiti dal Covid-19.

«Lo shock della crisi pandemica - afferma Doglioni - ha comportato perdite per l'economia della montagna nell'ordine del 70% della ricchezza prodotta rispetto al 2019: un danno ancora tutto da recuperare, soprattutto per il turismo. Per fare ciò è necessario impegnare in forma coordinata e coerente le misure di supporto per il rilancio dell'economia, a partire dalla proroga di quelle attivate in periodo di lockdown. Abbiamo quindi richiesto l'immediata estensione per tutto il 2022 degli interventi a supporto delle attività economiche quali i crediti d'imposta per le locazioni commerciali, il sostegno all'accesso al credito anche mediante Confidi, fino agli interventi di riduzione della pressione fiscale, sia a livello centrale che relativamente alle pesanti imposte e tariffe locali (Tari, Imu, ecc)».

IL LAVORO

Per Doglioni è poi indispensabile una specifica politica di sostegno al costo del lavoro. «Appare indispensabile - sottolinea il presidente - un utilizzo correttamente indirizzato delle risorse del Pnrr, che già prevedono diverse linee di attività dedicate alla montagna e al turismo: gli obiettivi assegnati ai vari Ministeri e agli organi amministrativi centrali e periferici devono trovare una lettura sinergica, una messa a sistema con progetti trasversali in chiave di sviluppo del prodotto turistico della montagna e dei suoi territori». Ma Doglioni non rinuncia a rimarcare una delle sue battaglie più storiche volta alla sopravvivenza e al rilancio del sistema montano. «Serve un netto sostegno ai servizi alle imprese e alle persone - conclude - in modo tale da permettere anche ai giovani di rimanere a vivere e lavorare nelle terre alte: ciò passa necessariamente attraverso la valorizzazione delle attività di paese e di vallata. Inoltre, c'è la necessità di adeguamento della struttura viabilistica, anche in funzione delle esigenze delle imprese. In quest'ottica per la provincia di Belluno il collegamento verso nord è irrinunciabile».

Raffaella Gabrieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA



