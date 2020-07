LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Il Covid mostra il suo strascico, a parlare non sono le impressioni ma i numeri. Quelli che dicono che ci sono imprese la cui contrazione dei volumi sfiora la tripla cifra precentuale. E anche Belluno paga pegno. Ad offrire il ritratto di un tempo da vacche magre è Luca Dal Poz, direttore di Ascom Belluno. Emergono cinque settori a piangere con più lacrime: i servizi ricreativi, con un -98%, il settore auto, con un -97,8%, l'ambito dell'arredamento per la casa, con -94%. Seguono i fatturati di alberghi, bar e ristoranti -92,6% e il ramo collegato all'abbigliamento -89%.

SETTORI IN SOFFERENZA

«I dati di aprile dell'Ufficio studi di Confcommercio mostrano un complessivo -47,6% dei consumi precisa Dal Poz e non abbiamo motivo di ritenere che questi numeri si discostino dall'andamento provinciale». Non c'è da sorridere, insomma, anche se il paggio pare alle spalle. Sopra alla testa, inoltre, ci stanno le scadenze, i pagamenti, le tasse, le bollette. Ultima, in ordine di tempo, la data del 20 luglio, appena passata, con la spada di Damocle: la prima rata delle imposte sui redditi. Spiega Luca Dal Poz : «Da quel che ci risulta la maggior parte dei nostri iscritti non è riuscita a pagare, lo ha fatto sì e no il 5%, per mancanza di liquidità. Qualche commerciante punta ad arrivare al 20 agosto quando si pagherà una mora corrispondente al +0,4%».

SPOSTARE IL PROBLEMA

In questa situazione e davanti a percentuali così importanti di riduzione dei fatturati per molti non c'è altra possibilità che spostare in avanti il problema. «Aspettare a pagare ha un senso - prosegue il direttore Dal Poz - visto che noi come Confcommercio stiamo premendo per il differimento dei termini». Due sono le esigenze, che sono comuni a chi si trova a fare i conti con le finanze compresse. La prima è avere tempo per ottenere maggior chiarezza normativa e la seconda è quella di utilizzare il tempo per implementare gli introiti.

LA CRITICITÀ

Questo il problema di fondo: le aziende non hanno lavorato e non hanno liquidità. A ciò si somma il fatto che gli uffici spesso non sono stati in grado di elaborare la documentazione che definisse con esattezza gli importi, in quanto subissati dalle varie norme, a volte con cambiamenti da un giorno all'altro. «I tecnici del settore sono stati impegnati in tutte le emergenze collegate al Covid -19 conclude il direttore, Luca Dal Poz - le operazioni che venivano portate a termine a maggio sono slittate in avanti, ora si sommano e si sovrappongono».

IN PLANCIA

Si muove tra ottimismo e realismo, invece, l'analisi del presidente Ascom di Belluno, Paolo Doglioni che dall'ufficio che si affaccia su Piazza Martiri ha il polso di come vadano gli affari in città: «Oggettivamente in questa situazione qualcuno farà fatica a tenere aperto, d'altra parte dobbiamo pensare che la pandemia ci ricorda cosa successe nel 1348, prima la peste, dopo il grande nostro Rinascimento». Sta di fatto, come sottolineato da Doglioni, che da tre mesi non vi sono aiuti concreti. «Le premesse ci sono tutte, ma gli imprenditori necessitano di certezze. La nostra emergenza riguarda, adesso, la partita Iva e la bolletta dell'Enel». Il presidente di Confcommercio di Belluno allarga lo sguardo. Punta ad una visione che comprenda le novità che arrivano dal Recovery Fund: «Apprezziamo i chiarimenti a livello europeo. L'accordo dei governanti dimostra un'Europa che agisce. Ora arriveranno soldi che dovremmo spendere al meglio. Ed è un bene che ci controllino su dove andranno a finire».

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

