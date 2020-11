LA FOTOGRAFIA

BELLUNO È Belluno la provincia con la più elevata percentuale di pazienti positivi nelle residenze per anziani. Sono contagiati più di sette ospiti su cento. È elevato, di conseguenza, anche il numero dei pazienti (provenienti dalle stesse strutture) ricoverati con sintomi riconducibili al coronavirus: sono 20 in totale. In nessun'altra provincia del Veneto ci sono questi numeri. Unica eccezione Treviso (dove gli ospiti sono però 5922 contro i 1963 di Belluno) ce ne sono 25 di ricoverati. Ma è il numero dei decessi che a guardarlo fa impressione. Sono 129 gli ospiti deceduti con covid da inizio pandemia. Anche sul fronte degli operatori sanitari i dati sono poco confortanti: sono 33 gli operatori contagiati in provincia di Belluno, poco meno del due percento di quelli che lavorono nelle strutture della provincia.

A scattare la fotografia del contagio alla Maria Gaggia Lante di Belluno è stato il Direttore Paolo Piazza: «Dai tamponi di questa mattina (ieri per chi legge ndr) abbiamo rilevato altre due persone positive. Alle stesse è stato somministrato anche il tampone molecolare e, come anche i tre casi positivi di ieri, siamo in attesa della conferma del referto definitivo. In questo momento quindi le persone positive al test rapido sono in tutto 7. Le persone positive sono state spostate al nucleo Primula, dedicato ai covid. Ulteriori tamponi rapidi saranno eseguiti anche nella giornata di domani e di venerdì. Tra i 7 residenti accolti al nucleo Primula, 2 sono leggermente sintomatici, mentre gli altri stanno bene. Gli operatori in isolamento domiciliare sono ad oggi 4. Abbiamo isolato a scopo preventivo anche il nucleo Ciclamino, adiacente al nucleo Fiordaliso, anche se i tamponi eseguiti nelle giornate di lunedì e martedì sono tutti negativi. Tale restrizione rimarrà attiva almeno fino a martedì prossimo. Abbiamo già avvertito tutti i familiari dei casi positivi, ma purtroppo in questo momento non riusciamo da questi due nuclei a garantire le videochiamate». Alla Majoni, di Cortina d'Ampezzo, l'amministratore Paolo Stocco conferma che la situazione è immutata: fortunatamente non si rilevano ulteriori positività già da qualche tempo. Anche a Ponte nelle Alpi il presidente della struttura Casa del Sole rassicura che la situazione è stabile. A Limana la situazione rimane critica sul fronte del personale. Come ad Auronzo di Cadore, alla Residenza per Anziani Beata Gaetana Sterni, «Oggi 10 ospiti della casa di riposo sono stato trasferiti in ospedale - ha spiegato il sindaco Tatiana Pais Becher -. Iniziamo a respirare un po'. Ieri hanno lavorato solo 6 oss su 23. E tre infermieri su 6. Inoltre ci sono stati dei contagi negli uffici, negativa invece la direzione. Infermieri e oss hanno fatto turni massacranti. Ho scritto a Regione, prefetto, usl. L'azienda sanitaria ci ha inviato un infermiere. Ed è stato attivato il reparto covid ad Auronzo».

Rimangono Covid Free le tre case di riposo di Trichiana, Mel e Lentiai della Valbelluna Servizi srl, particolarmente colpite durante le primavera. Nel Feltrino tutto sembra ancora senza criticità. Tra le belle notizie possiamo inserire anche il morale alto alla Casa Kolbe di Pedavena. Non ci sono casi ne tra ospiti né tra il personale. Ma la vita di un centro servizi per anziani non è solo tamponi. «È anche, appunto: vita raccontano dalla struttura -. E il personale in questo lavoro ci mette ben di più dell'indispensabile come la nostra Nadia De Cia, operatrice: ora che la parrucchiera non può più entrare a Casa Kolbe per restrizioni Covid, è lei a dedicarsi a fare taglio e piega alle nostre ospiti: perché essere in ordine nell'aspetto è un modo in più per dare valore alla dignità di ogni persona, di ogni ospite».

Federica Fant

