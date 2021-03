LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Contagi in aumento ma a un ritmo per ora accettabile. È ciò che emerge dal report settimanale dell'Usl 1 Dolomiti. Siamo all'alba di una terza ondata? Difficile dirlo. «L'andamento dei nuovi contagi è in leggera crescita, pur con evidenti oscillazioni giornaliere», fa sapere l'azienda sanitaria. Ma c'è un dato che fila dritto verso numeri sempre più alti ed è quello che riguarda gli attualmente positivi, il vero ago della bilancia poiché tiene conto anche delle persone che si sono negativizzate. In una settimana ha guadagnato 120 posizioni passando dai 542 di lunedì 22 febbraio ai 670 di ieri. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore, comunicati ieri, invece sono 38. «Pur con una certa variabilità giornaliera della casistica spiega l'Usl 1 Dolomiti il totale di nuove positività rimane sotto i 50 casi al giorno consentendo la necessaria tempestività diagnostica e di presa in carico».

IL FOCOLAIO

Tuttavia preoccupano i focolai scoppiati nell'area del Cadore e del Comelico dove, appena cinque mesi fa, era iniziata la seconda ondata. Colpa della variante inglese sempre più diffusa ce l'ha un positivo su due ma non solo. A Pieve di Cadore i contagi sono partiti da un operaio che non sapeva di essere positivo e ha continuato a lavorare finché non sono usciti i sintomi. Mentre a San Nicolò di Comelico, la macchia più scura nella tabella dell'Usl 1 Dolomiti che, per ciascun comune, mostra l'incidenza settimanale ogni mille abitanti, potrebbe dipendere dall'assalto dei turisti nel fine settimana. Appena dietro, come incidenza, ci sono San Pietro di Cadore e Calalzo.

L'ALLARME

È una provincia che piano piano si sta colorando di nuovo. «In questo fine settimana ha comunicato ieri mattina sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina il numero di positivi al covid-19 è passato da 13 a 20 casi (+7). Le persone in quarantena (isolamento domiciliare), che hanno avuto un contatto stretto con i positivi, sono 25 (+6)». Numeri che hanno fatto tornare indietro di un mese la perla delle Dolomiti. «È fondamentale contenere la risalita», ha detto Ghedina.

I NUMERI

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati effettuati 207mila tamponi molecolari e 151mila tamponi antigenici. Se da una parte i positivi aumentano, dall'altra la pressione sulle strutture ospedaliere rimane quasi invariata rispetto alla settimana precedente. In totale, tra Belluno e Feltre, ci sono 83 pazienti covid, di cui 53 in area sub-intensiva, 8 in Terapia Intensiva, 22 negli ospedali di continuità. Bisogna però ricordare che i ricoveri covid, pur essendo diminuiti, sono sempre rimasti alti. Nel picco della prima ondata, infatti, ce n'erano stati circa 90. Ed è esattamente il numero intorno al quale da qualche settimana ruotano quelli attuali. Nel frattempo continuano le vaccinazioni.

CAMPAGNA VACCINI

Dopo la positiva conclusione della due giorni vaccinale dedicata alle persone nate nel 1941, con ben 1.500 soggetti vaccinati, ieri è stato messo a punto il programma successivo che avrà i seguenti step: le persone classe 1940 saranno vaccinate dal 14 al 16 marzo; classe 1939 dal 26 marzo al primo aprile; classe 1938 dal 6 al 10 aprile. In parallelo è stato deciso il completamento dell'offerta di immunizzazione al personale della scuola, dal 16 al 25 marzo, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria (12 date tra il 3 e il 29 marzo). Da oggi, infine, le unità operative ospedaliere specialistiche chiameranno per la vaccinazione le persone ad alto grado di vulnerabilità (oncologici con terapia immunosoppressiva in corso e persone che hanno appena subito un trapianto o che ne hanno uno in programma).

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

