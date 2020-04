LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Che le case di riposo rischiassero di diventare un incubatore del contagio si era capito fin dall'inizio dell'epidemia. Praticamente ovunque il primo provvedimento è stato il blocco delle visite nella speranza, impedendo l'accesso ai familiari, di tenere fuori il temuto virus. Proprio per questa ragione le strutture sono finite sotto la lente d'ingrandimento della Regione che ha avviato massicce campagne di monitoraggio. Al momento, in provincia di Belluno, dei 2mila 208 ospiti poco meno di metà (1015) sono stati sottoposti a tampone naso faringeo, quasi tutti invece sono stati sottoposti al test rapido che però sembra essersi rivelato meno preciso di quanto si sperasse.

IL RISULTATO

Dai mille tamponi effettuati il risultato emerso è impietoso: un ospite su quattro ha il coronavirus. Sono 236 le persone positive al tampone. Per 53 di loro si è già reso necessario il ricovero in ospedale ma il timore è che davanti ad un contagio così diffuso le cose potrebbero ulteriormente peggiorare. Un tributo di vite altissimo quello pagato dalle case di riposo nella diffusione del contagio: 39 sono le vittime che hanno contratto il virus nella struttura. Ma si tratta di un conto limitato per difetto. Più di qualcuno è morto dopo che si è diffuso il contagio nella struttura in cui era ospitato ma prima che venisse sottoposto a tampone, o magari era stato sottoposto al solo test rapido, e per questa ragione sfugge dai conteggi ufficiali. Non bisogna poi dimenticare che in provincia ci sono diverse strutture che sono Covid-19 free cioè senza il virus. Una circostanza che incide sulla media elevando il numero dei contagiati proprio nelle strutture in cui il virus si è diffuso.

TRA GLI OPERATORI

Rimane, fortunatamente, più confortante la situazione sul fronte degli operatori. Nonostante la percentuale dei contagiati sia vicina al cinque per cento: 113 su 2mila 114 dipendenti. I lavoratori sottoposti a tampone sono 1464 mentre 1866 sono stati sottoposti al test rapido per verificare la presenza degli anticorpi al virus.

IL CONTAGIO

Dal bollettino ufficiale di Azienda Zero emerge che nelle ultime ventiquattro ore sono calati i ricoveri mentre si è allungata ancora la lista che arriva ad 81 croci, con Aldena Frada in Dall'Omo (per tutti Aldina). Era nata nel 1929 negli Stati Uniti e il suo cuore ha smesso di battere proprio in una casa di riposo, il centro servizi per l'anziano Sbardella di Mel. Una situazione quella delle case di riposo che continua a pesare sulla diffusione del contagio in provincia di Belluno. I numeri diffusi ieri chiariscono che le persone positive al tampone, dall'inizio dell'epidemia sono 1.061, uno in più rispetto a lunedì. Le persone attualmente positive sono 655, 33 in meno rispetto a lunedì. I bellunesi attualmente isolati (la somma dei pazienti positivi, asintomatici, o con sintomi lievi, più i loro contatti) è di 1.248, -54 rispetto alle ultime 24 ore. I Bellunesi guariti, tornati negativi al test, dall'inizio dell'emergenza sono in totale 334, 29 in più ieri. I pazienti attualmente in terapia intensiva rimangono sei. Mentre si sono liberati sei letti negli altri reparti in cui i ricoverati sono a quota 88.

TAMPONI

Continua l'accelerata sul fronte dei tamponi, anche per effetto della campagne nelle residenze per anziani: in provincia nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 408 per un totale di 18.054 da quando è deflagrata l'emergenza coronavirus. Insomma, pur tenendo conto che qualcuno è stato sottoposto più volte all'esame, ormai siamo prossimi ad un test ogni dieci bellunesi.

Andrea Zambenedetti

