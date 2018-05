«La fornace tradizionale? Hanno voluto 5 euro per una cinese che soffiava il vetro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MURANO (m.lamb.) Lei è veneziana, ma il fidanzato no. È domenica e decide che sì, lui si merita una bella giornata alla scoperta della magia del vetro. Lo porta a Murano per fargli vedere la lavorazione del vetro. Scendono alla fermata Colonna, prima gironzolano per le rive, vorrebbero entrare in una vetreria ma è domenica e sono tutte chiuse. Prendono qualcosa al bar, scambiano due parole con il gestore che li indirizza verso una fornace aperta. Bellissima, dicono. Entrano e vengono accolti da una ragazza straniera che chiede 5 euro a...