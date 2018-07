CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FORMULAMESTRE La ricetta dell'eroina gialla? Droga e sciroppo per la tosse. A renderla un'alchimia letale, come spesso accade in questi casi, era il dosaggio: 40% di eroina purissima da un lato, principio attivo del metorfano dall'altra. Le carte dell'inchiesta svelano, a mesi di distanza, com'era composta la droga che aveva portato a un incremento esponenziale dei decessi per overdose. Undici, quelli accertati e presi in considerazione dall'inchiesta (le morti per overdosi in città, invece, nell'ultimo anno e mezzo erano state 16): dal 1....