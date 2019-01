La Formichina, quando riparare bici si trasforma in occasione di riscatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SHOPPING SOLIDALEROVIGO Nata per caso. Rinata grazie alla passione e buona volontà di due senzatetto, La ciclofficina La Formichina di via Cavallotti ha rialzato la sua serranda a fine novembre. Ogni giorno Domingo e Roberto, ospiti dell'asilo notturno Arcobaleno di Rovigo gestito da Arcisolidarietà, sono a disposizione per riparare le biciclette dei rodigini e per offrire altri servizi legati alle due ruote: dal recupero di cicli usati al noleggio, fino alla vendita di originali oggetti di arredamento realizzati con materiali di riciclo.IL...