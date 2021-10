Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FORESTASAN PIETRO/SANTO STEFANO In Comelico due terzi abbondanti degli alberi atterrati da Vaia sono stati asportati. Gli schianti rimasti, invece, stanno diventando sempre meno appetibili dal mercato e terreno fertile per il bostrico, la cui nuova versione è imprevedibile e lavora senza sosta. È il bilancio a tre anni dalla tempesta, che ha raso, come in un grande shangai naturale, migliaia di conifere. Secondo i dati regionali nella...