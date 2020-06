LA FONDAZIONE

VENEZIA «In tre giorni abbiamo raggiunto le mille prenotazioni online, non appena ne è stata data la possibilità». A dirlo è Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici, indicandole come un buon auspicio. Certo, quelle dall'estero sono ancora al minimo (oggi, ad esempio, visiterà il Ducale un gruppo di olandesi), ma non sorprende. «I voli internazionali ed europei riapriranno a luglio. Sono moderatamente ottimista ha commentato l'assessore Paola Mar, presente ieri alla riapertura e dico che la città si riprenderà con un turismo qualitativamente diverso e più lento. In questi giorni, in giro ci sono già francesi, tedeschi e spagnoli». Oltre al Ducale, ieri hanno riaperto i battenti anche il Museo del Vetro di Murano e del Merletto di Burano i cui ingressi garantiti il sabato e la domenica dalle 11 alle 17, nel primo caso, e dalle 12 alle 16 nel secondo saranno gratuito per tutti. Ma le notizie positive non si fermano qui. Perché durante la settimana gli altri musei veneziani, ad esclusione di Ca' Pesaro e di Palazzo Fortuny, saranno visitabili su prenotazione online dal 22 giugno. Da Ca' Rezzonico a Casa Goldoni, da Palazzo Mocenigo al Museo di Storia naturale Giancarlo Ligabue oltre ai già citati Palazzo Ducale e musei di Murano e Burano. Per un'occasione unica, è il caso di dirlo, a museo chiuso. Da poter vivere solo ed esclusivamente in piccoli gruppi, accompagnati da guide turistiche abilitate.

Ma Gabriella Belli, direttore della Fondazione Musei Civici, ieri mattina si è soffermata anche sulle prossime mostre in programma e sulle sue speranze di poter riaprire presto anche già ai primi di luglio il Correr. Opera, che si sarebbe dovuta svolgere da aprile ad agosto di quest'anno per raccontare la storia dell'opera attraverso i secoli, è stata cancellata. Mentre quella dedicata ai dipinti e ai disegni di Vittore Carpaccio «è stata fatta slittare al prossimo anno: dal 10 luglio al 10 ottobre 2021, a Palazzo Ducale». Un'esposizione che traccerà lo sviluppo della pittura carpaccesca attraverso i cicli religiosi e i dipinti di genere, oltre ad un consistente nucleo di disegni, rivelatori dell'immaginazione e del rigore della tecnica dell'artista. Un discorso a parte va fatto invece per Ca' Pesaro, sede della Galleria internazionale d'Arte moderna, e Fortuny, per i quali sono stati trovati sponsor importanti (due grandi aziende imprenditoriali che non sono ancora state rese note) per supportare la Fondazione a portarne avanti i lavori. Soprattutto nel caso del primo che, in seguito all'Aqua Granda del 12 novembre scorso durante la quale si era verificato un cortocircuito che aveva provocato un principio d'incendio, ha registrato danni piuttosto ingenti. E a riguardo Belli ha annunciato fiduciosa come, se la riapertura del Fortuny potrebbe essere prevista a ottobre 2020, per Ca' Pesaro si parlerebbe già a settembre. Quando, per celebrare gli ottant'anni di Fabrizio Plessi, una sua mostra dovrebbe essere ospitata in due momenti diversi, a distanza di un paio di settimane l'uno dall'altro: nell'Ala napoleonica del Correr e proprio a Ca'Pesaro. Un omaggio dell'artista alla città lagunare ispirato al tema dell'oro. In tutto questo, «la parola d'ordine resta l'organizzazione dei flussi che può permettere di dilatare gli orari. Per questo incentiveremo la prenotazione online. E riguardo al prezzo d'ingresso al Ducale, ora ridotto, per il futuro valuteremo».

Intanto il tema della sanificazione resta prioritario, soprattutto in difesa della sicurezza dei lavoratori, adeguatamente addestrati.(m.gasp.)

