La Fondazione ha scelto Cwt M&E si occuperà dell'accoglienza ospiti

Per la ricettività alberghiera durante i Campionati del mondo di sci alpino, la Fondazione Cortina 2021 ha scelto come partner Cwt M&E, agenzia globale specializzata in meeting ed eventi. Si dovrà occupare di quanti arriveranno sulle Dolomiti, in 14 giorni di gare, provenienti da 70 nazioni. «Nel più importante evento sportivo che si svolgerà in Italia nei prossimi tre anni, sarà cruciale il successo della gestione logistico-organizzativa afferma Valerio Giacobbi, amministratore di Fondazione Cortina 2021 questa partnership ha...