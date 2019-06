CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FOLLA SUSEGANA In migliaia sul ponte a nuovo. E anche se il promesso banchetto in occasione della riapertura al traffico come aveva proposto il governatore Luca Zaia non c'è, è festa comunque. «Abbiamo fatto una valutazione e se avessimo fatto la festa ha detto Zaia -, avremmo bloccato tutta la provincia, sarebbe stato un ingorgo di auto in arrivo per la festa e del traffico normale. Si sarebbero creati disagi a tutti i trevigiani». Ma il momento della riapertura del ponte è stato comunque una festa per le tantissime persone arrivate...