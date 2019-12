La finanziaria contro lo spopolamento Il Pd: «Fondi per Agordino e Comelico»

I NUMERI

BELLUNO «Una legge di bilancio ancorata alla realtà» il parlamentare del Partito Democratico, Roger De Menech, sceglie i tavolini di un bar in centro per spiegare che effetti avrà la finanziaria sulla provincia di Belluno. Carte alla mano inizia a snocciolare i numeri delle variazioni nei conti pubblici: 100 milioni di euro di incremento al Fondo di Solidarietà Comunale che aumenteranno progressivamente fino ad arrivare a 560 milioni dal 2024. Raddoppio da 5 a 10 milioni di euro dei finanziamenti destinati al fondo nazionale integrativo per i comuni montani, a partire dal 2020 e incremento del fondo di solidarietà comunale di due milioni di euro annui per il triennio 20-22 destinati ai comuni montani con meno di cinquemila abitanti. «Una serie di misure che puntano a invertire la rotta, a far vivere la montagna evitando che la gente abbandoni i territori».

POLITICHE DI COESIONE

«A questi fondi - prosegue De Menech - dobbiamo anche aggiungere quelli che arrivano dalle politiche di coesione: 200 milioni, 60 per il 2021 e 70 per ogni anno, fino al 2023, sono le risorse destinate alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie».

NEL DETTAGLIO

«Il potenziamento del fondo delle aree interne riguarda Agordino e Comelico. Dove sarà possibile mettere in campo i primi grandi progetti. E poi c'è grande attenzione alle famiglie. Alle agevolazioni per le giovani coppie. L'obiettivo è invertire la tendenza, evitare lo spopolamento e le nascite - prosegue De Menech - un altro caposaldo riguarda lo sviluppo energetico e il criterio di montanità. Abbiamo previsto che ogni bando deve riservare parte dei fondi alle aree di montagna per permettere lo sviluppo. Ci auguriamo che anche i bandi della Regione vengano strutturati allo stesso modo d'ora in poi, riconoscendo un occhio di riguardo alle terre alte: il differenziale della montagna.

CULTURA E SVAGO

Nella finanziaria altri capitoli riguardano i piccoli musei e le olimpiadi: «Un miliardo di euro - prosegue il parlamentare di maggioranza a Montecitorio - è stato destinato alle Olimpiadi. Il 40 per cento di questa cifra può arrivare in Veneto e in larga parte a Belluno. Questo può permettere di completare il piano per i mondiali. Collegamenti intelligenti tra autostrada A27, Valsugana e Pedemontana veneta. Nel campo dello sport la formula del credito d'imposta per gli impianti sportivi che ha già permesso la costruzione del campo in sintetico a Sedico, credo sia una buona formula per permettere di intercettare e portare sul territorio dei fondi».

CANTIERI DIFFICILI

Qui più che altrove la difficoltà non è solo reperire le risorse, quanto trovare il modo per intercettare i bandi e mettere in cantiere i progetti: «Anche con i fondi di confine - spiega De Menech che è presidente del comitato - l'obiettivo è quello di finanziare la spesa corrente così da garantire un servizio a chi sceglie di rimanere in montagna».

AZ

