La finanza e il dopo voto: «Il rischio-Italia è ridotto»

IL SUMMITCERNOBBIO Attenzione, preoccupazione da esprimere con cautela. Ma certo non panico. Sulle rive del lago di Como si parla degli scenari economici e finanziari globali: economisti, banchieri e imprenditori arrivati in Italia per l'edizione primaverile del workshop Ambrosetti non appaiono più di tanto turbati dalle convulsioni della politica di casa nostra. Certo i richiami non mancheranno oggi, giornata più specificamente dedicata ai temi europei e italiani, nella quale sarà tra l'altro illustrato un rapporto sugli effetti nel nostro...