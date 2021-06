Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FINALE DI RITORNOUn'altra beffa per il Padova, ancora più dolorosa. Dopo avere mancato di un niente la promozione al termine della regular season, Ronaldo e compagni vedono sfumare la serie B a un passo dal traguardo anche nella sfida decisiva dei play off. Al Moccagatta è decisivo l'errore dal dischetto di Gasbarro nel quinto e ultimo rigore, ma i rimpianti per la truppa di Mandorlini sono enormi alla luce delle ghiottissime occasioni...