LA FESTA

VENEZIA Un grande mazzo di rose rosse e il primo ringraziamento sono stati per la moglie Stefania. Poi un omaggio all'amico Zucchero Fornaciari, con la proiezione di un video in anteprima, che per il terzo anno consecutivo ha voluto festeggiare il Capodanno a Venezia e alla festa privata del sindaco Luigi Brugnaro alla Scuola Grande della Misericordia. Zucchero che ha comprato un super attico nelle vicinanze di campo San Stefano, salutando tutti verso le 2, ha confidato, ad alcuni amici, la speranza di poter tornare a suonare in piazza San Marco nell'estate del 2021. Anche quest'anno Luigi Brugnaro ha voluto mantenere la tradizione della sua Festa privata di Capodanno alla Misericordia: un evento (interamente pagato di tasca propria dal sindaco, è stato precisato) a cui hanno partecipato circa 400 invitati. Tantissimi amici, ma anche rappresentanti della giunta, consiglieri comunali, sostenitori del sindaco e imprenditori. Tra le presenze istituzionali, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, con il presidente della Rai, Marcello Foa, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il presidente di Confindustria, Vincenzo Marinese. Non poteva mancare la grande passione di Brugnaro, quella sportiva e in particolare per la sua Reyer: con il presidente Federico Casarin, erano presenti anche numerosi giocatori della squadra maschile e femminile, tra i quali i giocatori Udanoh, Chappell e Watt. La festa, organizzata tutta in casa dal team di Martina Semenzato, ha vissuto un primo momento di apertura con l'aperitivo al piano terra e uno spettacolo di acrobati, tra giochi di fasci di luce, poi alle 22.30 la cena al piano superiore, con tutti i 400 invitati presenti al tavolo. Brugnaro è intervenuto salendo sul palco prima dell'inizio della cena. Poco prima di mezzanotte, su ogni tavolo è spuntata una bottiglia di champagne per il brindisi e per festeggiare l'arrivo del 2020. (lm).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA