LA FESTA

VENEZIA Sarà un Redentore su prenotazione, con priorità ai residenti. E se per chi sceglie la barca non dovrebbero esserci problemi di spazio, per chi vorrà ammirare i foghi dalle rive, i posti a disposizione saranno drasticamente ridotti: un terzo, forse un quarto dei 70mila dell'anno scorso. La festa tanto amata dai veneziani, quest'anno sarà per forza di covid meno affollata.

L'appuntamento è per il 18 luglio e i tempi per la nuova organizzazione stringono. In realtà la gara per lo spettacolo pirotecnico è già in corso, in questo caso con le regole di sempre. Ma cambieranno quelle per chi vorrà assistere, che si dovrà prenotare on line, sia che voglia partecipare in barca che da terra. Vela, la partecipata del Comune che gestisce gli eventi, sta predisponendo con il Gabinetto del sindaco un piano da condividere con la Prefettura, prima di passare all'esame del Comitato per l'ordine e la sicurezza.

Un lavoro ancora in corso, che terrà conto dell'evoluzione della normativa anti-covid. Numero chiuso e prenotazioni, però, a questo punto sono già punti fermi.

RIVE SENZA FOLLA

«Faremo tutto quello che la legge ci permette di fare assicura l'assessore alle partecipate, Michele Zuin il Redentore è la festa dell'uscita dalla peste. Ha un significato particolare quest'anno. Per forza sarà a numero chiuso, ad oggi vanno rispettati il distanziamento ed evitati gli assembramenti, non credo che per luglio ci saranno grandi cambiamenti, in ogni caso ci stiamo organizzando».

Zuin precisa anche come la spesa prevista a Bilancio per Vela per i grandi eventi resta di 2 milioni e 100mila euro.

«Poi a consultivo si vedrà quando si spenderà. Quest'anno sicuramente meno del previsto. Anche se un Redentore in forma ridotta avrà comunque dei costi di sicurezza legati al covid».

NUMERO CHIUSO

«Già l'anno scorso il Redentore è stato a numero chiuso, per ragioni di sicurezza non sanitarie, e con il conteggio dei partecipanti sulle Rive di San Marco fino ai Sette Martiri, della Giudecca e delle Zattere ricorda il direttore degli eventi di Vela, Fabrizio D'Oria Quest'anno le aree contingentate saranno le stesse, ma il numero delle persone ammesse sarà ridotto».

Se appunto l'anno scorso si era arrivati a 70mila partecipanti, quest'anno la soglia dovrebbe scendere attorno ai 20mila. Ma la vera novità sarà che non varrà più la regola del chi prima arriva, prima alloggia. Ci si dovrà prenotare, via internet.

«Privilegeremo i residenti del Comune, che avranno la prelazione» assicura D'Oria. Le rive saranno divise in sotto aree, con spazi per nuclei familiari o gruppi di amici, ma sempre poco numerosi. Tra le precauzioni anche la misurazione della temperatura agli ingressi.

«In questo senso l'organizzazione potrebbe anche essere più costosa» annota il direttore. Salva la tradizione delle tavolate in fondamenta, ma anche in questo caso con qualche aggiustamento.

«Lo stiamo valutando con la Prefettura».

BARCHE, C'E' POSTO

L'invito,a questo punto, è di privilegiare la barca. L'anno scorso ne erano state contate 20mila.

«Ma ne possono stare tranquillamente il doppio» osserva D'Oria. Anche per le imbarcazioni ci sarà l'obbligo della prenotazione, mentre si sta valutando il limite di passeggeri. Per tradizione, infatti, ai topi da trasporti non omologati per portare passeggeri veniva concessa una deroga per la sera del Redentore.

«Stiamo valutando la cosa con l'Ulss e la Capitaneria - spiega il direttore L'idea è di arrivare a una deroga compatibile con le norme anti covid. Un topo omologato per 4 passeggeri, che prima veniva autorizzato a caricarne 20, potrebbe essere ridotto a 18. Solo ipotesi.

Di certo la partecipazione in barca può essere incentivata. Diminuiscono i posti sulle rive - conclude - ma più barche in Bacino possono stare».

Roberta Brunetti

