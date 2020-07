LA FESTA

VENEZIA Lunghe tavolate piene di persone provenienti da tutta la città metropolitana, centinaia di giovani e meno giovani che si accaparravano il posto al ristorante con settimane di anticipo o condividevano la tavola con l'amico che aveva la fortuna di abitare fronte canale della Giudecca. E poi migliaia di turisti che, in piedi, appollaiati sui ponti o sdraiati su asciugamani e teli di fortuna, si accalcavano lungo la riva, dalle Zitelle alla Palanca, per ammirare i fuochi da una postazione davvero privilegiata, l'isola della Giudecca. Ecco tutta questa gente, in occasione della festa del Redentore post Covid-19, dovrà scegliere un'opzione diversa perché, come ha detto ieri mattina il sindaco Luigi Brugnaro, a margine della cerimonia di riapertura del T Fondaco dei Tedeschi a Rialto, il ponte in legno che ogni anno unisce le Zattere alla Giudecca resterà chiuso durante la serata dei foghi. La Giudecca sarà quindi a disposizione solo dei residenti che potranno, più che comodamente, allestire le loro tavolate in riva. Niente assembramenti, niente caos e niente promiscuità. «A breve verranno ufficializzate le linee guida per festeggiare il Redentore in tutta sicurezza - spiega Brugnaro - le barche da trasporto saranno ammesse ma con meno persone a bordo, i barchini non avranno nessuna limitazione, se non quella dettata dalla capienza stessa della barca. Se si tratta di nuclei famigliari, di congiunti (gli indecifrabili affetti stabili ndr), non ci sono problemi e non sarà necessario indossare la mascherina. Sarà un Redentore in cui sarà privilegiata l'acqua alle rive e alle fondamenta. Per un certo verso sarà un ritorno all'antico». Per partecipare al Redentore 2020 bisognerà prenotarsi: «a breve spiegheremo tutto anche sul portale del Comune - aggiunge il sindaco - Il 30 per cento delle prenotazioni sarà concesso ai clienti degli hotel mentre il 70 per cento ai residenti della città metropolitana». Tornando alle barche sarà necessario il parabordo per mantenere il distanziamento e non sarà possibile legare un'imbarcazione ad un'altra. «Dobbiamo imparare a convivere con il virus, anche imponendoci delle regole, ma questo non significa rinunciare a vivere, a poco a poco tutto sta ripartendo anche gli asili nido, riaperti stamattina sia pur, al momento, solo per sei ore».

C.Mesch

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA