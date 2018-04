CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTA VENEZIA Circa 300 venetisti hanno festeggiato in Piazza San Marco ieri, anche se molti di loro non vogliono esser chiamati così. Meno degli anni scorsi, ma pur sempre agguerriti nell'inneggiare all'indipendenza e al Veneto Libero con gonfaloni e bandiere. Un 25 aprile che anche quest'anno si è diviso a Venezia: da una parte le iniziative commemorative per la liberazione dal nazifascismo e dall'altra la manifestazione in Piazza San Marco. In mezzo, quei veneziani che in questa data festeggiano solo il santo patrono e acquistano il...