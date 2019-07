LA FESTA VENEZIA Alla fine, tra la riva e le imbarcazioni, sono stati più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTAVENEZIA Alla fine, tra la riva e le imbarcazioni, sono stati più di sessantamila, con gli occhi all'insù, a rimirare i fuochi che - ispirati al cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna (20 luglio, come ieri) - hanno illuminato la Notte Famosissima di Venezia. Quella del Redentore, la festa più sentita e amata dai veneziani, nel ricordo di un voto ancestrale fatto nel 1577 per liberare la città da una peste che la stava sterminando. E come ogni Redentore che si rispetta, la festa è stata vissuta in più modi. Chi aveva...