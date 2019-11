La festa si accende per scacciare l'incubo Vaia e celebrare l'Unesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIABELLUNO Tre, due, uno: luce sul Natale delle Dolomiti. Si accenderà oggi alle 17 il Natale in centro città. Con una grande cerimonia prevista in piazza Duomo sarà schiacciato il pulsante start ai festeggiamenti dicembrini nel capoluogo dolomitico. All'inaugurazione sono attesi i sindaci dei comuni colpiti da Vaia e un rappresentante dalla Regione. Forse lo stesso governatore Luca Zaia, al quale il Consorzio Belluno Centro Storico, deus ex machina dei festeggiamenti, aveva inviato l'invito settimane fa. SINDACI...