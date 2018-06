CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTAPORDENONE Furti in casa, grossi quantitativi di droga sequestrati, due tentati omicidi, odiosi casi di maltrattamenti in famiglia e persino in una scuola materna. E ancora 290 persone arrestate, con un +52% rispetto all'anno precedente. A dispetto dell'esiguo numero di premiazioni per il 204° della Fondazione dell'Arma (stavolta rimaste inceppate nelle maglie dell'iter burocratico), è stato un anno intenso per i carabinieri del Comando provinciale di Pordenone guidati dal colonnello Mario Polito. La Compagnia di Sacile si è...