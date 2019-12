LA FESTA

PORDENONE Capodanno sicuro ma non blindato in piazza XX Settembre. Del resto per la notte di San Silvestro dal Comitato per l'ordine e sicurezza pubblica, che si è riunito in Prefettura, non sono arrivate particolari indicazioni. Nessuna misura straordinaria, dunque, da adottare nei confronti delle migliaia di persone che decideranno di attendere l'arrivo del nuovo anno nel cuore della città. Ieri il sindaco Alessandro Ciriani ha firmato un'ordinanza con la quale ripristinerà, dalle 19 di oggi alle 2 del primo gennaio 2020, alcuni divieti relativi al consumo di bevande e all'utilizzo di fuochi pirotecnici in luogo pubblico.

BOTTIGLIE BANDITE

Sarà vietato consumare e abbandonare bevande, di qualsiasi genere, contenute in lattine e bottiglie o in un qualsiasi contenitore di vetro e di materiale simile. Altresì gli esercizi pubblici presenti di piazza XX Settembre non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro al di fuori dei locali interni o delle aree di pertinenza dell'attività autorizzate all'occupazione di suolo pubblico. Inoltre non si potranno detenere o cedere petardi, botti, razzi e in genere fuochi d'artificio. Lo stesso vale per le bombolette contenenti sostanze infiammabili, urticanti, lacrimogene o paralizzanti anche se di libera vendita e lecitamente possedute. «I provvedimenti - sostiene lo stesso Ciriani - mirano a preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone, oltre a evitare il degrado urbano e ambientale che potrebbero essere causati dall'abbandono generalizzato di contenitori potenzialmente pericolosi». Le violazioni comporteranno una sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. «L'ordinanza parla chiaro - sostiene il primo cittadino - ma è anche vero che i bambini, in un'area libera, se lo vorranno potranno accendere piccoli fuoco d'artificio. E' un'eccezione riservata a loro. Per tutte le altre persone, invece, resteranno validi i divieti contenuti nel provvedimento che ho firmato ieri». A vigilare sulla sicurezza dei presenti ci saranno trenta steward urbani. Le pettorine gialle, in particolare, avranno il compito di monitorare i varchi di accesso a piazza XX Settembre così da evitare che qualcuno possa introdurre materiale pirotecnico, bottiglie e bicchieri di vetro. Dovranno inoltre vigilare sulle casette di Natale e sul palco dove si esibiranno Giuliano Palma e dj Ringo. Figure, quelle degli steward, che cittadini, negozianti e operatori economici hanno già potuto apprezzare. Sino a questo momento sono stati protagonisti di diverse operazioni: dal ritrovamento di droga e refurtiva alla dissuasione dei comportamenti che turbano la quiete e il decoro urbano, dalle segnalazioni alle forze dell'ordine di ladri e persone sospette, specie in riferimento allo spaccio di stupefacenti, all'aiuto portato ad anziani e persone in difficoltà. Tutte attività svolte con discrezione e professionalità. Piazza XX Settembre sarà presidiata anche da carabinieri, polizia e polizia locale oltre che da personale della Croce rossa per eventuali emergenze. «Come sempre le parole di Ciriani ci affidiamo al buon senso delle persone. Sarebbe un vero peccato che qualcuno, magari in preda ai fumi dell'alcol, rovinasse una festa che potrebbe richiamare in città tra le 8 e le 10mila persone. E, proprio in ragione di questa maxi affluenza, dal prossimo anno il palco, almeno per la notte del 31 dicembre, potrebbe essere spostato specularmente rispetto alla posizione attuale. Così da rendere gli spettacoli maggiormente visibili anche da piazzetta Cavour». E aggiunge: «Parlare di Capodanno blindato sostiene mi sembra eccessivo. Quello che è ovvio però è che le misure di vigilanza sono state potenziate per le festività natalizie. L'obiettivo, al di là di tutto, è rendere maggiormente sicuro e vivibile il centro».

Alberto Comisso

