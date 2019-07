CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTAIl Venezia risale in paradiso, la Federcalcio restituisce la Serie B dando il definitivo colpo di spugna allo spauracchio-Serie C.La retrocessione del 9 giugno scorso, dopo aver perso 4-3 ai rigori i playout al Penzo con la Salernitana, è a tutti gli effetti un amaro ma già lontano ricordo per un club arancioneroverde che ha finalmente la certezza di poter voltare pagina.Ieri infatti, com'era ormai pressoché scontato, il Consiglio federale ha confermato la cancellazione del Palermo dalla cadetteria per mancanza dei requisiti minimi...