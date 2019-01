CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTA DIMEZZATATREVISO Nonostante ordinanze, inviti e raccomandazioni, i botti a Capodanno sono stati sparati. Magari in quantità minore rispetto agli anni scorsi, ma l'abitudine di lanciare fuochi d'artificio è tutt'altro che scomparsa e in provincia ha provocato 6 feriti, anche se tutti lievi. I sindaci che hanno emesso l'ordinanza che proibiva i fuochi cercano comunque di non alimentare polemiche. Mario Conte, primo cittadino di Treviso, per esempio: «Sì, botti ce ne sono stati, non lo nego, ma sicuramente meno degli anni scorsi....