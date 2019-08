CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FEDINA PENALE TREVISO Tante denunce, processi, qualche condanna. Il rapporto burrascoso della famiglia Levak con la giustizia è di vecchia data e nel documentarlo la Procura, quando ha presentato la richiesta di confisca dei beni della famiglia, aveva dedotto non solo la loro pericolosità sociale ma anche il fatto che è da quelle attività che deriverebbe la grande ricchezza del clan. Una concatenazione logica quasi da causa-effetto che però non ha convinto il Tribunale, che infatti non ha concesso la misura patrimoniale. La sfilza di...