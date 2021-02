LA FASE DUE

PORDENONE Vaccini agli insegnanti, ecco l'accelerazione. Il vicepresidente Riccardo Riccardi, infatti, ieri ha annunciato che per una piccola - ma significativa - parte del mondo scolastico si potrà partire già entro il fine settimana. «Si tratta delle università - ha specificato in seguito -, mentre in seguito ci dedicheremo al resto del comparto scolastico». E anche alle forze dell'ordine e alle carceri, altri due comparti inclusi nell'avvio della fase due, che si basa sul vaccino di AstraZeneca, dedicato alle persone con meno di 55 anni. Non è ancora nota, invece, la sede di somministrazione delle dosi negli atenei. Intanto in provincia di Pordenone i dirigenti scolastici stanno iniziando a raccogliere le adesioni tra il personale, docente e non. Ieri mattina sono partite le comunicazioni a tutti i dipendenti: i primi risultati sono attesi a giorni e dovranno essere inviati alla Regione.

«Mi assumerò la responsabilità - ha spiegato sempre Riccardi - di portare all'attenzione dellagGiunta la necessità di licenziare una delibera in cui le persone con disabilità siano inserite fra le priorità vaccinali prima della terza fase, affiancandole all'immunizzazione degli over 80. L'intervento riguarderebbe una platea di 1.700 persone (500 sul territorio pordenonese, 600 fra Trieste e Gorizia e altre 600 nell'udinese), con un atto che permetta di vaccinare le persone disabili al di là del vincolo anagrafico e all'interno delle strutture residenziali. Rinnoveremo la necessità di immunizzare i disabili nei centri residenziali discutendolo anche con il nuovo ministro delle politiche per la disabilità. L'amministrazione regionale ha a cuore il mondo della disabilità - ha continuato il vicepresidente - e il mio impegno continuerà ad essere massimo per trovare, anche in questo caso, il modo più sostenibile per superare questa difficoltà. Sono convinto sia corretto procedere in questo senso ma devo precisare ancora una volta che la Regione applica le regole, norme non emanate dal Friuli Venezia Giulia». A queste criticità si aggiunge, come evidenziato da Riccardi, la disponibilità contingentata dei vaccini e le diverse categorie degli stessi che stanno limitando le attività programmate.

