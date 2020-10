LA FASE 3

BELLUNO In un mese i positivi in provincia sono quadruplicati: dai 58 del primo settembre ai 200 di ieri (metà in Comelico). Aumentate esponenzialmente anche le persone in quarantena: a ieri 749 tra infetti e contatti. La seconda ondata di questa pandemia sembra ormai vicina. Il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, spiega come si stanno preparando.

Siamo pronti per la seconda ondata di Covid? C'è un piano?

«L'Usl Dolomiti ha predisposto un piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici, in base alle indicazioni della programmazione regionale. È pensato per garantire il proseguimento delle attività ordinarie sia dell'ospedale Hub di Belluno, che del centro di riferimento extraregionale di Feltre, che dei presidi territoriali. È pensato attraverso la programmazione dei percorsi puliti, garantendo, al tempo stesso, in modo modulare l'adeguata risposta all'emergenza Covid».

Quanti posti letto avremo a disposizione per i malati Covid?

«L'offerta di posti letto dedicati esclusivamente ai malati Covid positivi sarà dimensionata in modo flessibile: saranno attivati posti letto in area non critica, in area semi intensiva e intensiva in base all'andamento dell'epidemia Covid, assicurando la massima attenzione nella separazione dei percorsi con le aree dedicate alle attività ordinarie che continueranno pur in presenza di una possibile recrudescenza dell'epidemia. L'esperienza sul campo ha fornito preziose conoscenze aggiuntive sia dal punto di vista clinico-assistenziale che della gestione logistica degli spazi. Attualmente sono attivi posti letto per pazienti Covid positivi di area non critica nei reparti di Malattie Infettive e Pneumologia dell'ospedale Hub di Belluno, dove è stata prevalentemente gestita la fase 1 dell'emergenza. Sono pronti per essere attivati, in caso di necessità, anche posti letto di area sub intensiva. Altre aree di degenza non critiche e anche di sub intensiva sono previste anche all'ospedale di Feltre.

E la terapia intensiva?

«Per quanto riguarda l'area intensiva dedicati ai pazienti Covid positivi, sono già disponibili 10 posti letto alla Terapia intensiva di Belluno, e 2 posti letto a pressione negativa nella nuova Rianimazione dell'ospedale di Feltre. Inoltre, saranno utilizzabili a breve 7 posti letto nella ex Rianimazione di Feltre. Infine, è stato affidato uno studio di fattibilità per l'adeguamento a 12 posti letto di terapia intensiva nelle sale operatorie del 1° piano del Santa Maria del Prato, liberate dopo il trasferimento nel nuovo blocco operatorio di tutta l'attività chirurgica che, quindi, essendo garantito un percorso separato, potrà continuare regolarmente».

E di operatori, personale sanitario ce ne saranno a sufficienza? Avete in vista nuove assunzioni?

«Da gennaio 2020 a settembre 2020, in Usl Dolomiti sono stati assunti per far fronte alle nuove competenze del Dipartimento di prevenzione, del territorio e dell'ospedale, 95 infermieri rispetto ai 50 che hanno terminato il servizio, 8 assistenti sanitari (a fronte di 1 cessazione) e 97 oss (rispetto ai 19 cessati), per un totale di 130 operatori over turnover. Altre assunzioni sono in programma nei prossimi mesi».

Il vaccino anti-influenza è utile, come vi siete organizzati? L'Usl 1 Dolomiti ne ha a sufficienza?

«L'Usl Dolomiti, tramite Azienda Zero, ha quest'anno incrementato del 30% le dosi di vaccino acquistate. È previsto un utilizzo complessivo di circa 60mila dosi di vaccino che sarà disponibile con consegne programmate a partire da questi giorni. La campagna vaccinale antinfluenzale 2020/2021 si presenta come uno degli impegni più importanti per l'azienda Dolomiti e per i Medici di Famiglia. Questo in relazione a due motivi principali: ridurre i casi gravi di influenza stagionale che potrebbero sommarsi alla casistica Covid, aiutare i medici curanti nella diagnosi differenziale tra forme Covid e altre forme infettive respiratorie.

Come sarà organizzata la vaccinazione?

«I pediatri di famiglia cureranno l'offerta vaccinale ai bambini di età compresa fra 6 mesi e 6 anni, il Dipartimento di Prevenzione gestirà, di regola con metodo drive-in nelle quattro sedi (Belluno, Feltre, Tai, Caprile,) l'offerta vaccinale a tutte le persone di età compresa fra i 60 e i 64 anni, ai soggetti di età compresa fra 7 e 59 anni con condizioni di rischio (cardiopatia, bronco pneumopatia, diabete, gravidanza, altro) o addetti a servizi di pubblica utilità. I medici di medicina generale cureranno l'offerta vaccinale a tutte le persone di età pari o superiore a 65 anni».

A che punto siamo con le prestazioni arretrate a causa del periodo di lockdown, sono state recuperate?

«L'Azienda dal 4 maggio sta perseguendo la piena ripresa delle attività e ha recuperato in larga misura le prestazioni sospese durante il lockdown, tranne che per alcune specialità dove la nota carenza di professionisti e i tempi dilatati legati ai protocolli di sicurezza Covid rallentano il recupero. La strategia adottata per l'autunno tende a consentire, pur in presenza di una eventuale ripresa della pandemia con maggiori necessità di ricovero di pazienti Covid positivi, la prosecuzione delle attività ordinarie attraverso l'organizzazione di percorsi separati e riorganizzazioni strutturali».

Olivia Bonetti

