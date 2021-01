LA FASE 2

BELLUNO Solo 40 nuovi positivi, nelle ultime 24 ore, e Terapie intensive sempre più leggere. Anche in questo caso, la curva è in discesa. Un'altra notizia positiva è che nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato nel bollettino Usl di ieri, nessuno ha perso la vita a causa del covid. Non accadeva da mesi. L'obiettivo dell'Usl 1 Dolomiti, ora che il virus sta dando segni di cedimento importanti, è di riprendere con le attività ordinarie negli ospedali. «Le misure adottate, l'impegno e l'attenzione di questi mesi hanno portato un risultato tangibile sia in termini di discesa di contagi che di pressione sugli ospedali commenta il commissario Usl, Rasi Caldogno . Alcune aree covid sono state chiuse e stiamo riaprendo unità operative sospese. È fondamentale, però, non abbassare la guardia e mantenere comportamenti responsabili».

CURVA IN DISCESA

Il trend è chiaro. Tutti gli indicatori sono in discesa. I nuovi positivi ieri sono stati 40. Ma a fronte di quanti tamponi? Al momento l'Usl 1 Dolomiti esegue in media 1.000-1.200 tamponi antigenici rapidi e 700-800 tamponi molecolari al giorno. A dicembre il numero era superiore ma c'erano più positivi e più contatti di caso. Bene anche i ricoveri. Ci sono 80 pazienti covid nell'area sub-intensiva e 6 in Terapia intensiva (fonte Azienda zero alle 10 di ieri mattina). Il 13 dicembre erano rispettivamente 135 e 14. I numeri attuali permettono a Belluno di rientrare nelle fasce più basse all'interno grafico elaborato dalla Regione per monitorare i posti letto. La provincia è in fascia 4, quasi 3, per l'area sub-intensiva. Mentre si trova nella 2 per i ricoveri nelle Terapie Intensive.

LA FOTOGRAFIA

Interessante scoprire l'età dei pazienti covid perché, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non ci sono solo anziani: 24 hanno un'età compresa tra gli 80 e gli 89 anni; 23 tra i 70 e i 79; altri 20 (non è poi così distante dagli altri dati) hanno tra i 50 e i 69 anni; 11 sono ultra novantenni; e 2 hanno meno di 49 anni.

VISITE ARRETRATE

«Se il trend di decrescita continua e verrà confermato la prossima settimana spiega il commissario dell'Usl 1 Dolomiti confidiamo di iniziare a riprendere con gradualità le attività ordinarie degli ospedali sia come specialistica ambulatoriale che come interventi chirurgici già a partire da inizio febbraio. Ricordo, peraltro, che tutta l'attività legata alle patologie oncologiche, all'area materno infantile e a tutte le urgenze non si è mai fermata, con grande impegno dei sanitari e di ogni componenti della complessa organizzazione aziendale, che ringrazio ancora una volta».

VACCINI

Rimane l'incognita sui vaccini, l'unica vera arma per debellare una volta per tutte il virus. L'azienda statunitense Pfizer, infatti, ha fatto arrivare in Italia meno dosi di quelle previste. Operazione che ha obbligato tutti, compresa l'Usl 1 Dolomiti, a rivedere il Piano vaccinale e a continuare per ora solo con le seconde dosi. «Condivido la preoccupazione generale sull'approvvigionamento dei vaccini anti covid sottolinea Rasi Caldogno . Nella nostra Usl la campagna vaccinale è partita con grande dinamicità: ad oggi sono state allestite circa 7mila dosi, di cui circa 600 sono state già utilizzate come seconda dose e, quindi, altrettante persone si possono dire vicine all'immunizzazione completa». Il commissario rassicura che «non vi sono criticità sulla copertura della seconda dose per tutte le persone già vaccinate» ma i quantitativi minori di vaccini Pfizer hanno costretto l'azienda a sospendere la campagna vaccinale fino a nuove indicazioni: «Non appena ci saranno dosi sufficienti, costantemente monitorate da Farmacia e Dipartimento di Prevenzione, la campagna riprenderà il più velocemente possibile. Noi siamo pronti».

Davide Piol

