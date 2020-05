LA STIMA

BELLUNO Poco meno di 82 milioni di euro. La stima di quanto la provincia di Belluno ha bruciato durante la fase uno è firmato dal centro studi di Confapi che ha calcolato la ripercussione del saldo negativo del Pil (-4,7 per cento) sui dati della produzione di valore aggiunto nel territorio.

TINTE FOSCHE

«Il quadro è disarmante - spiega il presidente Carlo Valerio - il Governo ha promesso un gran volume di fuoco ma intanto nemmeno le risorse promesse dal Dl Liquidità e le aziende rischiano di chiudere». I numeri, seppur basati sulle stime, anticipano che le cose potrebbero essere andate addirittura peggio di quanto ci si potesse aspettare. Secondo l'Istat nel primo trimestre dell'anno il Pil è calato del 4,7% rispetto al trimestre precedente. Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha stimato come una proiezione del genere si traduca a livello veneto: sono quasi due miliardi di euro sfumati in regione 81,90 milioni nella sola provincia di Belluno. La flessione del Pil - precisa lo stesso Istat - è di «un'entità mai registrata. Il Pil ha subito una contrazione di entità eccezionale indotta dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento. È la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto in tutte le principali componenti produttive».

FRONTE OCCUPAZIONALE

E come l'onda del contagio è diventata lunga, presentando quello che gli analisti chiamano un plateau, allo stesso modo è lunga l'onda che si teme sul fronte occupazionale. Confapi ha analizzato anche i dati di Veneto Lavoro per avere un quadro delle ripercussioni sul fronte dell'impiego: nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 19 aprile 2020, ovvero a quasi due mesi dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia, tra mancate assunzioni ed effettiva diminuzione dei posti si è registrata in Veneto una perdita di circa 48-50 mila posizioni di lavoro dipendente, corrispondenti all'incirca al 2,5-3% del totale. Nella dinamica negativa risultano coinvolte tutte le tipologie contrattuali dipendenti: la differenza con il saldo del corrispondente periodo 2019 è pari a -7.000 per i contratti a tempo indeterminato, -4.400 per l'apprendistato, -39.500 per i contratti a termine (che includono anche i rapporti di lavoro stagionali per i quali le assunzioni sono diminuite del 69%). La contrazione delle assunzioni è risultata maggiore nei settori catalogati dal Governo come non essenziali (-72%), ma ha toccato pesantemente anche quelli ritenuti essenziali (-50%). «In questo quadro disarmante - ha spiegato Carlo Valerio, presidente padovano di Confapi - cittadini e imprese sono ancora in attesa dell'ormai ex Decreto Aprile da 55 miliardi, nel frattempo ormai diventato Decreto Maggio per l'accumularsi di ritardi, a quanto risulta dovuti sia alle incertezze sul reperimento delle risorse necessarie, sia per le differenti priorità all'interno della maggioranza. Ci sarebbe da riderci su se nel frattempo la situazione non avesse assunto i contorni del dramma. Il problema non è solo nelle regole stabilite dal Governo per accedere al prestito di 25 mila euro su 6 anni garantito dallo Stato, ma dalla stessa burocrazia delle banche. O si accelera l'operatività e si semplifica l'accesso oppure queste misure non saranno minimamente efficaci, perché di tempo non ne abbiamo più».

Andrea Zambenedetti

