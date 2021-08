Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEBELLUNO No al Green pass. In nome della difesa dei diritti sanciti dalla Costituzione. E' la tesi di base di Cristina Muratore, leader di un gruppo di bellunesi che boccia decisamente i vantaggi della Certificazione verde Covid-19 divenuta obbligatoria nell'accesso a varie attività o per la partecipazione ad eventi. Coinvolti: cinema, musei, convegni, alberghi, centri termali, traghetti, treni intercity, ristoranti,...