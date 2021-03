TUTTO PRONTO

BELLUNO Aprirà lunedì prossimo, 22 marzo, in pieno lockdown ed in zona rossa, la nuova sede della farmacia Dolomiti. Che si sposterà da un lato all'altro di via Feltre. Titolari della catena che in provincia di Belluno possiede altre tre farmacie a Trichiana, Lozzo e Lorenzago di Cadore sono i fratelli farmacisti Alberto e Alessandra Da Pian, con quest'ultima che sarà responsabile proprio della farmacia del capoluogo. Ma le novità proposte dalla farmacia sono soprattutto al suo interno. Si avvale, infatti, di un sistema, chiamato magazzino automatizzato, capace di stoccare più di ventimila tipi di prodotti farmaceutici. In questo modo, quando il cliente arriva al banco, il farmacista digita il codice al computer ed entro dieci secondi la procedura fa correre su nastri appositi e consegna nella postazione il farmaco richiesto. Sei sono le postazioni per altrettanti farmacisti e uguali anche i box per la consegna rapida dei farmaci. Dieci, complessivamente, i farmacisti impegnati a turno a garantire l'apertura. «Oltre ad una grande efficienza e rapidità nel servizio spiega Alberto Da Pian il sistema ci permette di avere sempre sotto controllo la disponibilità dei farmaci e anche la loro data di scadenza». Nei quattrocento metri quadrati a disposizione, la farmacia Dolomiti di via Feltre garantirà anche alcuni servizi di supporto. Il servizio di infermieri che faranno medicazioni, il servizio di spirometria, la misurazione della pressione i cui esiti, in poche ore, verranno refertati da un medico specialista in telemedicina che lavora su una piattaforma nazionale con cui la Dolomiti ha una convenzione; inoltre ci saranno a disposizione anche un nutrizionista ed un fisioterapista. Per ordinare i farmaci sarà possibile non solo servirsi del sito www.farmaciedolomiti.it, ma anche dell'apposita applicazione Farmaqui, e poi recarsi fisicamente nella sede di via Feltre per ritirare il farmaco. «Abbiamo rilevato dei locali inutilizzati dal 2010 e in pochi mesi li abbiamo riqualificati rendendoli efficienti anche dal punto di vista energetico spiega il titolare, Alberto Da Pian e all'interno della struttura abbiamo anche una sala con 30 posti a sedere dove, appena possibile, inizieremo a proporre delle conferenze». Infine sui vaccini Da Pian assicura: «Tutto il nostro personale è già stato vaccinato e come nelle altre farmacie ci siamo resi disponibili per l'esecuzione dei tamponi rapidi, ora ci metteremo a disposizione anche per somministrare i vaccini».

