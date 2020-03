PORTOGRUARO - Dopo essere stata la prima farmacia del territorio ad attivare il numero WhatsApp e a diventare la prima farmacia specializzata nel benessere dell'intestino, la Farmacia Fratto di Portogruaro si appresta a diventare anche la prima farmacia virtuale del territorio.

Partira infatti da oggi, lunedi 23 marzo, un nuovo servizio che permettera ai clienti della farmacia di collegarsi da casa per ricevere informazioni e consigli tramite una innovativa piattaforma via web.

Le consulenze verranno fissate solo su appuntamento in determinate fasce orarie per non interferire con le normali attivita quotidiane della farmacia e saranno gratuite per tutta la durata dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Abbiamo cercato di adattarci ad una situazione completamente nuova, - sottolinea il titolare, il dottor Francesco Fratto - reinventando il nostro modo di aiutare i nostri clienti. In un momento storico, in cui e opportuno limitare gli spostamenti da casa, abbiamo pensato a come andare incontro alle esigenze di benessere delle persone garantendo allo stesso modo la loro privacy e sicurezza.

L'iniziativa, denominata Il farmacista in tasca, dopo una prima fase sperimentale verra estesa a tutti i clienti, con l'obiettivo di creare, anche dopo la conclusione delle restrizioni imposte dal Governo, una postazione all'interno della farmacia totalmente virtuale e interattiva che potra rappresentare un modo innovativo di fornire alle persone, ovunque si trovino, consulenze e consigli sulla salute e sul benessere.

