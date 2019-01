CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FAMIGLIAVIGONZA «Siamo sempre in attesa di sapere. Non c'è nulla di nuovo e aspettiamo». Nunzio Tacchetto e la moglie Rosanna Crivellari, con grande fatica, cercano di far passare i giorni tenendosi in qualche modo impegnati. Domani entrambi torneranno al loro lavoro: lui come dirigente alla Q8 petrolium e lei come insegnante di inglese alle scuole medie di Pianiga. Proveranno a tornare alla normalità anche se sarà difficile dover convivere con la costante ansia dell'attesa e dell'incertezza. «So che i miei ragazzi non vedono l'ora...