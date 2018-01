CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FAMIGLIABELLUNO Una notizia che ha fatto il giro della città in un battibaleno. Quando i telegiornali nazionali hanno raccontato la tragedia nella Costiera Amalfitana, subito dopo la tremenda verità ha iniziato a serpeggiare anche per le vie di Belluno. I quattro protagonisti sono personaggi noti, imprenditori, una consulente finanziaria e un'insegnante sorella del sottosegretario Gianclaudio Bressa. Un Natale in famiglia, con panettone e palline sull'albero. Poi via, per una settimana si va al Sud. Amici da sempre: Mariangela Calligaro...