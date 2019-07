La faida del kebab: pena ridotta per l'attentato incendiario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Quell'incendio del Pizza Kebab di via Piave non fu appiccato per uccidere il titolare, ma va inquadrato in un episodio di estorsione. Per questo la Corte d'appello di Venezia ha drasticamente ridotto la condanna che era stata inflitta in primo grado al 24enne di origini tunisine, Abdel Karim Naoui: da 10 anni e 8 mesi per incendio, tentato omicidio ed estorsione, a 4 anni e 6 mesi solo per incendio e l'estorsione, con l'assoluzione dal tentato omicidio. Il processo si è concluso ieri davanti alla Corte presieduta da Carlo...