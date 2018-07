CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«La faccio finita»: evade dai domiciliari sparendo nei boschi con fucile e munizioni prese a casa del padre a Seren. Ore di apprensione, ieri pomeriggio, per un 47enne feltrino, residente a Cittadella. A.B. è scomparso in Val di Seren, dopo aver lasciato ai famigliari una lettera in cui esprimeva chiaramente la volontà di suicidarsi. È quindi una corsa contro il tempo. Dal primo pomeriggio di ieri una ventina di carabinieri della Compagnia di Feltre, con il comandante capitano Angelo La Chimia, erano sul posto a caccia del fuggiasco....