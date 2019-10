La droga della follia da Roma a Marghera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAMESTRE La conferma è arrivata. La Yaba, più conosciuta come droga di Hitler o della pazzia è la nuova frontiera dello sballo a basso costo in città. Assunta soprattutto dai giovani bengalesi, in quanto si tratta di una sostanza molto in voga nei paesi del Sudest asiatico - dove è stata sintetizzata per la prima volta circa trent'anni fa - rischia di spopolare anche tra i ragazzi italiani: effetto immediato e prezzo stracciato rendono il temibile cocktail di metanfetamina e caffeina a portata di qualunque tasca.È l'allarmante...