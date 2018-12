La doppia vita di Dede, il padre di famiglia che allo stadio andava all'assalto della polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROMA Ci sono due foto per raccontare la morte di Daniele Belardinelli, detto Dede, 35 anni, due figli avuti quando era giovane, sposato, la casa a Morazzone, a pochi chilometri da Varese, il lavoro da piastrellista nel Canton Ticino, una biografia che se si fermasse qui sembrerebbe ordinaria: la prima immagine è quella di una roncola, trovata nei giardini di via Zoia, vicino al Meazza, dopo gli scontri tra le due fazioni; la seconda è quella in cui Belardinelli, insieme a due compagni di squadra, posa per il fotografo quasi timido...