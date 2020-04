LA DONAZIONE

FELTRE Il Comitato La terra trema il cuore no Onlus ancora al fianco di chi ha più bisogno: attivata una raccolta fondi che ha portato all'acquisto di due macchinari destinati all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre e necessari per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il comitato La terra trema il cuore no onlus è nato nel 2016 a Feltre in occasione del terribile terremoto che ha colpito il centro Italia. L'obiettivo del comitato è intervenire concretamente nel momento in cui accadono delle calamità naturali, sostenendo coloro che sono in prima linea contribuendo a fornire ciò di cui hanno bisogno. In questi anni il comitato ha dato il proprio contributo anche in occasione di Vaia nell'ottobre 2018 e dell'alluvione del veneziano nell'autunno scorso. Vista l'emergenza Covid-19, il comitato ha subito pensato di farsi capofila di una cordata per raccogliere fondi da indirizzare ad un intervento di sostegno al reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Feltre, ritenuto il più fragile rispetto al momento critico. «Federico Innocente spiega il comitato - ci ha indirizzati verso due macchinari, più necessari e urgenti al momento, un ecografo e un riscaldatore di fluidi la cui acquisizione permetterà di colmare alcune carenze delle dotazioni del reparto feltrino. In particolare, la donazione dell'ecografo Mindray permetterà di eseguire le procedure di incannulazione vascolare, necessaria per il trattamento dei pazienti in rianimazione e l'esecuzione di blocchi nervosi nell'attività quotidiana di anestesia. L'acquisizione del sistema Level100 renderà disponibile un sistema di infusione ad alta velocità di fluidi riscaldati, indispensabile supporto quando si verificano gravi emorragie in sala operatoria». Scoperta la necessità è partita la raccolta fondi con un'ampia partecipazione di privati, ma determinante è stato il ruolo delle associazioni. «Abbiamo raggiunto 17.200 euro, costo totale dei due strumenti che sono già stati consegnati», aggiunge con soddisfazione il comitato che ringrazia i donatori: Consorzio triveneto rocciatori, Tilt, Asd Fonzaso, Soccorso alpino di Feltre, Donatori Sangue Nemeggio, Sci Club Croce D'Aune e Sci Club Feltre, Anteas Vita, Gruppo Sportivo Pavione.

Eleonora Scarton

