«Ci sono bambini e ragazzi che in questi tre mesi di scuole chiuse non hanno neppure sentito la voce dei loro insegnanti. Oltre che la didattica a distanza, è fondamentale la didattica della vicinanza». Laura Bastarolo, vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione a Loreggia, essendo docente al liceo e mamma di due bambini sa bene quanto sia difficile fare i compiti a casa e istruire i ragazzi. Tra tanti problemi ed emergenze l'unico rimedio, per la professoressa di Loreggia, è quello di cambiare le regole: «Dalla fine di febbraio i bambini e i ragazzi sono rimasti a casa, hanno mantenuto vivo il loro percorso attraverso lezioni a distanza (laddove sia possibile e la tecnologia sia stata disponibile) o compiti assegnati-afferma- Le famiglie sono state coinvolte a 360 gradi perché chiamate a compiere non più solo il ruolo educativo, ma anche formativo. La scuola, in realtà, era impreparata a questo cambiamento così repentino perché abituata alla relazione diretta, all'emozione, alle tensioni vissute sui banchi di scuola e allo scambio quotidiano di informazioni». Per l'assessore Bastarolo anche le famiglie stesse sono state caricate di un peso spesso eccessivo di fotocopie, scansioni, consegne da rispettare, in mezzo al lavoro da fare, in mezzo ad una casa da gestire, in mezzo alle tante tensioni legate ad un futuro incerto e troppo spesso confuso: «Si sono inaspriti i conflitti, sono emerse le tensioni e le fragilità che già, magari, c'erano,- sostiene l'assessore - e, in tutto questo, nel mezzo, i bambini penalizzati. Per coinvolgerli , gli insegnanti hanno utilizzato brevi video, qualche chiamata whatsapp, qualche messaggio. Ma, dopo un po' di tempo, anche questo non è stato più sufficiente perché la voce metallica che passa attraverso un video ad un a certo punto è diventata odiosa e quasi intollerabile, sicuramente non vera».

Per la mamma e insegnante di Loreggia a soffrirne di più sono stati i bambini, soprattutto i più piccoli: «Rispetto ai quali- sottolinea Bastarolo- come amministratori pubblici ci sentiamo in dovere di riattivare nel breve periodo forme di incontro, di socializzazione nei centri estivi». (Luca Marin)

